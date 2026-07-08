Il luddismo è tornato così cool da meritarsi un suo festival a New York

D'altra parte sarebbe stato complesso comprimere l'intero programma di attività su un foglietto pubblicitario. La Summer of Ludd è stata una festa mobile in cui non ci si è limitati a proporre barbosi panel dove azzimati conferenzieri demonizzavano gli smartphone. D'altronde loro sono quelli che si scagliano contro i movimenti di protesta tradizionali, quelli che credono siano sufficienti "degli articoli sul New Yorker letti da persone che nel frattempo controllano il telefono ogni tre minuti" (come fatto notare da qualcuno, fa molto ridere che i nostri eroi non pensino al fatto che la maggior parte dei lettori leggerebbero quei pezzi direttamente dallo stesso smartphone). Ai luddisti piace piuttosto l'azione e per questo hanno deciso di portare a Tompkins Square Park nell'East Village meditazioni quotidiane, jam session, spettacoli di teatro e spettacoli di marionette. C'è stata persino una utile sessione di consigli su come trovare l'anima gemella senza usare Tinder o Hinge. Il tutto in un contesto che spinge a ritrovare una dimensione collettiva: "Non è necessario avere un cellulare vecchio stile e non usare i social media per unirsi a noi. Basta essere disposti a esaminare la propria vita in relazione alla tecnologia", ha detto una delle organizzatrici al Washinghton Post. Un invito che appare ancora più convincente se posto in questi termini.