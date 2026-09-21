L’equinozio segna il passaggio fra le stagioni e da sempre ha affascinato varie culture che hanno tramandato numerose leggende e credenze. Nell’antica Grecia, l’equinozio d’autunno era legato ad Ade, il dio della morte. Secondo il mito Persefone, figlia di Demetra, venne rapita da Ade che si innamorò perdutamente di lei. La dea provò in tutti i modi a salvare la figlia, scendendo lei stessa negli inferi, ma non ci riuscì perché lei mangiò dei chicchi di melograno, legandosi in questo modo per sempre ad Ade. La leggenda narra che Persefone da quel momento trascorrerà nel regno dei morti ben sei mesi (quelli che corrispondono al periodo autunnale e invernale) e sulla Terra il restante dei mesi insieme alla madre Demetra, i mesi primaverili ed estivi.