Veleso, sfilano i gioielli a quattro ruote e si specchiano nel lago di Como

Un appuntamento che raccoglie l’eredità delle prime tre edizioni ideate e organizzate da Nando Reali, pioniere della manifestazione, e che quest’anno potrà contare anche sul sostegno della Pro Loco di Veleso e sulla collaborazione del CNGEI - Sezione Scout di Cernobbio. “Perché Veleso è punto di riferimento sia in piena stagione, ma anche nei mesi meno affollati come maggio e settembre. E noi siamo ben contenti di ospitare chi vuole passare giornate piacevoli in un luogo da sogno” aggiunge Valeria Peduzzi, Presidente della Pro Loco di Veleso. Contenti gli amministratori locali, contenti anche Marco Sganzerla e Samuele Mosca, segretari nazionali del Gruppo Auto Moto Storiche dell’Arma Pastrengo, associazione che da tredici anni unisce la passione dei soci per preservare la memoria storica dei veicoli dell'Arma dei Carabinieri con la missione di custodire e valorizzare un patrimonio di inestimabile valore istituzionale, partecipando attivamente a cerimonie e manifestazioni ufficiali.