Dall'etichetta alla dispensa, ecco le cinque regole per combattere gli sprechi alimentari

La data non basta: attenzione alla conservazione - Per interpretare correttamente un’etichetta non è sufficiente controllare la data. È necessario leggere anche le condizioni di conservazione. Indicazioni come "conservare in frigorifero", "conservare in luogo fresco e asciutto" o "proteggere dalla luce" hanno una funzione precisa. Il mancato rispetto delle condizioni previste può ridurre la durata del prodotto e, in alcuni casi, comprometterne la sicurezza. Un'attenzione particolare va riservata anche alle indicazioni successive all’apertura della confezione. Una volta aperto, infatti, il prodotto può richiedere condizioni di conservazione diverse e avere una durata molto più breve rispetto a quella della confezione integra. Indicazioni come "dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro…" diventano quindi essenziali per utilizzare correttamente l’alimento e ridurre il rischio che venga sprecato.