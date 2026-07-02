Restrizioni raggirate, falsi nomi: così il divieto dei social ai minori di 16 anni in Australia è un mezzo flop

In Australia, l'esclusione dai social per i minori di 16 anni ha avuto poco impatto sulle abitudini degli adolescenti, secondo i ricercatori di uno studio pubblicato sul British Medical Journal, uno dei primi dopo che il Paese ha adottato questo tipo di misura. Lo scorso dicembre, l'Australia ha infatti bloccato l'accesso agli under 16 a social come Facebook, Instagram e TikTok, con l'intento di proteggere i minori da fenomeni come bullismo o algoritmi predatori. Lo studio indica che vi sono poche evidenze che gli adolescenti stiano rinunciando effettivamente ai social media.