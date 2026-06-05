Le api allevano le loro regine come a Buckingham Palace

Al centro della scoperta ci sono le cosiddette celle reali, strutture dalla caratteristica forma simile a una arachide nelle quali si sviluppano le future regine. Gli scienziati hanno osservato che queste camere non sono semplici rifugi, ma ambienti costruiti appositamente per favorire lo sviluppo delle larve. La cera utilizzata presenta infatti caratteristiche particolari: è meno densa, più flessibile e in grado di conservare meglio temperatura e umidità. Inoltre contiene una diversa composizione di acidi grassi e segnali chimici che contribuiscono a creare condizioni ottimali per la crescita. In pratica, le celle reali funzionano come vere e proprie stanze progettate per accompagnare la nascita della futura guida dell'alveare.