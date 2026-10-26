SU CANALE 5

"Zelig 30", Enrico Brignano e Antonio Albanese nella quarta puntata

Martedì 27 ottobre su Canale 5 il gran finale della festa per i trent'anni del comic show più longevo della televisione italiana

26 Ott 2026 - 17:10
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Martedì 27 ottobre in prima serata su Canale 5 appuntamento con il gran finale di "Zelig 30", la festa per i trent'anni del comic show più longevo della televisione italiana. Conducono Michelle Hunziker, Ale e Franz.

Ospite speciale della quarta puntata Enrico Brignano. Tra le presenze d'eccezione della serata, anche Antonio Albanese.

Sul palco si alterneranno alcuni dei protagonisti più amati della comicità italiana: Gioele Dix, Enrico Bertolino, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Antonio Ornano, Sergio Sgrilli, Max Cavallari, Maurizio Battista, Alessandro Politi, Federica Ferrero, Gigi Rock, Virgigno, Senso d’Oppio, Claudio Batta, Davide Calgaro e Nando Prati.

Leggi anche

"Zelig 30", Sconsolata torna e fa i conti con l'intelligenza artificiale

"Zelig 30", Gerry Scotti conduce il "Best Minute": vince Cetto La Qualunque

Verdetto finale anche per il "Best Minute", il programma nel programma che ripercorre il patrimonio comico di Zelig, selezionando i momenti più esilaranti tra circa 25.000 minuti di comicità. Nelle puntate precedenti, i giurati Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio hanno scelto ciascuno il proprio minuto preferito, decretando un vincitore per ogni appuntamento. Ora, i tre minuti finalisti si sfideranno per conquistare il titolo più ambito: il minuto più divertente nella storia di Zelig.

A completare la festa, la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, presenza storica e parte integrante dell'identità del programma, e le coreografie del corpo di ballo, che accompagneranno i diversi momenti dello show.

Ti potrebbe interessare

videovideo
zelig
enrico brignano
antonio albanese