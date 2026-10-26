"Zelig 30", Enrico Brignano e Antonio Albanese nella quarta puntata

Verdetto finale anche per il "Best Minute", il programma nel programma che ripercorre il patrimonio comico di Zelig, selezionando i momenti più esilaranti tra circa 25.000 minuti di comicità. Nelle puntate precedenti, i giurati Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio hanno scelto ciascuno il proprio minuto preferito, decretando un vincitore per ogni appuntamento. Ora, i tre minuti finalisti si sfideranno per conquistare il titolo più ambito: il minuto più divertente nella storia di Zelig.



A completare la festa, la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, presenza storica e parte integrante dell'identità del programma, e le coreografie del corpo di ballo, che accompagneranno i diversi momenti dello show.