"Zelig 30", Enrico Brignano e Antonio Albanese nella quarta puntata

Martedì 27 ottobre in prima serata su Canale 5 appuntamento con il gran finale di "Zelig 30", la festa per i trent'anni del comic show più longevo della televisione italiana. Conducono Michelle Hunziker, Ale e Franz.
Ospite speciale della quarta puntata Enrico Brignano. Tra le presenze d'eccezione della serata, anche Antonio Albanese.
Sul palco si alterneranno alcuni dei protagonisti più amati della comicità italiana: Gioele Dix, Enrico Bertolino, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Antonio Ornano, Sergio Sgrilli, Max Cavallari, Maurizio Battista, Alessandro Politi, Federica Ferrero, Gigi Rock, Virgigno, Senso d’Oppio, Claudio Batta, Davide Calgaro e Nando Prati.
Verdetto finale anche per il "Best Minute", il programma nel programma che ripercorre il patrimonio comico di Zelig, selezionando i momenti più esilaranti tra circa 25.000 minuti di comicità. Nelle puntate precedenti, i giurati Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio hanno scelto ciascuno il proprio minuto preferito, decretando un vincitore per ogni appuntamento. Ora, i tre minuti finalisti si sfideranno per conquistare il titolo più ambito: il minuto più divertente nella storia di Zelig.
A completare la festa, la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, presenza storica e parte integrante dell'identità del programma, e le coreografie del corpo di ballo, che accompagneranno i diversi momenti dello show.