Non è la prima volta che i due eroi dello Olimpo si scontrano. Tre anni fa, infatti, Kevin Sorbo aveva incitato i fedelissimi di Donald Trump che avevano assediato Capitol Hill, definendoli patrioti. Dopo gli scontri con la polizia e i morti, l'attore aveva tentato una marcia indietro ma la collega lo aveva punzecchiato. "No, non sono patrioti. Sono le tue scimmie volanti, i terroristi nostrani, gli attori di QAnon. Sono gli stron*i che escono ed eseguono i pessimi ordini di persone come te a cui piace caricarli come giocattoli e lasciarli fare del loro peggio". Insomma di conti in sospesi, i due eroi dell'antica Grecia, ne hanno parecchi...