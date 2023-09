Torna "X-Style", il magazine di Canale 5 condotto da Giorgia Venturini

Via alla nuova edizione da martedì 12 settembre in seconda serata

Tra gli argomenti del primo appuntamento, un viaggio nella Biennale dell’architettura 2023 di Venezia dal titolo “The Laboratory of the Future”, a cura di Lesley Lokko, in cui l’Africa e la diaspora africana giocano un ruolo centrale. L’Africa, fonte di creatività e ispirazione, fa tendenza anche nella moda e non solo. La Mostra del Cinema e i look che hanno trionfato sul red carpet: cosa hanno scelto di indossare sul tappeto rosso le star e le giovani promesse del grande schermo.