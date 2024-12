Morto Rey Misterio senior, star messicana del wrestling

Anche Lucha Libre AAA Worldwide ha rilasciato una dichiarazione in seguito alla notizia. "Ci rammarichiamo per la morte di Miguel Ángel López Días, noto come Rey Misterio Sr. - ha commentato in una nota la federazione -. Inviamo le nostre più sincere condoglianze ai suoi cari ed eleviamo le nostre preghiere al cielo per il suo riposo eterno".