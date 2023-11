World Television Day, Mediaset celebra la forza della tv accessibile e inclusiva

Come parte integrante dell'iniziativa organizzata ogni anno dalle Nazioni Unite, verrà trasmesso a livello globale, in TV e online, uno spot per celebrare l'evento.

Tv più inclusiva La 27° edizione del World TV Day è incentrata sull'accessibilità e sull'impegno della televisione di diventare fruibile da tutti. Se la "Total TV" è accessibile in qualsiasi momento, ovunque e su qualsiasi dispositivo, dovrebbe ugualmente essere accessibile a chiunque, indipendentemente dalle capacità visive o uditive. L'impegno nella direzione di una sempre maggiore inclusione ed accessibilità è necessario non solo per i contenuti della programmazione televisiva, ma anche per quelli pubblicitari.



I numeri dell'Oms Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, quasi il 20% della popolazione globale soffre di perdita dell’udito e circa il 29% ha problemi di vista da vicino o da lontano. Il World Television Day diventa così l’opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull’inclusione sociale, dimostrando l’impegno e il contributo da parte di broadcaster e inserzionisti nel rendere lo scenario media sempre più accessibile, uno scenario in cui tutti abbiano pari accesso agli stessi servizi, esperienze, informazioni e intrattenimento.

Spot accessibili Per sottolineare l’importanza di questa tematica, Publitalia '80 trasmetterà alle 18.50 del 21 novembre su Canale 5, la rete ammiraglia del gruppo Mediaset, un "break accessibile" dove tutti gli spot saranno sottotitolati. Le aziende Procter & Gamble (con i marchi Pantene, Lenor, Gillette C. King, Dash, Oral B e Vicks Sinex), Unilever (Mentadent e Coccolino), Lindt & Sprüngli (Lindor) e Bayer (Aspirina C) hanno favorevolmente deciso di aderire a questa iniziativa fornendo loro stessi degli spot accessibili.



P&G: "Unire le forze per raggiungere l'obiettivo" Taide Guajardo, Chief Brand Officer Europe, P&G: "L'industria della pubblicità e dei media ha il potere e l'obbligo di consentire a tutte le persone di accedere ai contenuti, compresa la pubblicità che determina le loro scelte: è giunto il momento di unire le forze per raggiungere questo obiettivo comune".

Egta: "Tv davvero per tutti" Katty Roberfroid, Direttore Generale, egta: "La TV ha il potere di influenzare positivamente la società e condurla verso il meglio. Le emittenti televisive hanno l'opportunità unica di includere quella parte di pubblico che spesso è lasciata ai margini. Ampliando l'accesso non solo ai contenuti ma anche alla pubblicità, possiamo assicurarci che la TV continui a essere un mezzo di comunicazione davvero per tutti. In qualità di organismo di categoria, egta farà la propria parte nel facilitare questo cambiamento positivo, sostenendo gli editori televisivi nel loro viaggio verso un'industria dei media più inclusiva e più accessibile".

UNRIC: "Connettere tutti, senza lasciare indietro nessuno" Sherri Aldis, Direttore, UNRIC (United Nations Regional Information Centre for Europe - Centro Informazioni Regionale delle Nazioni Unite): "La televisione è sempre stata uno strumento importante nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche che riguardano le nostre comunità e il pianeta. Con il World TV Day, celebriamo il ruolo della televisione nell’unire la popolazione mondiale. Accogliamo con favore l'attenzione posta quest'anno sull'importanza di rendere la televisione accessibile a tutti. L'accessibilità è la chiave per assicurare che la televisione possa educare e connettere tutti, senza lasciare indietro nessuno".

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito https://www.worldtelevisionday.com e https://www.egtaknowledgehub.com/ad-accessibility/