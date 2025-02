Sanremo 2025: Willie Peyote - "Grazie ma no grazie", il significato del testo

In un Festival di sentimenti personali e autoanalisi, a lui tocca la quota "impegnata". Willie Peyote è alla seconda partecipazione e se già la prima volta, nel 2021, si era fatto notare per ironia e intelligenza portandosi a casa il premio della critica, con "Grazie ma no grazie" ha le carte in regola per fare il bis. Il testo è firmato da Guglielmo Bruno (ovvero Willie) e Alex Andrea Vella.