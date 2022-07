"Wild Things - Il bosco dei più - pazzi", i PanPers alla conduzione del nuovo gameshow per bambini targato Boing

Il nuovo gameshow , che conferma l’impegno di Boing nell'offrire ai bambini e alle famiglie produzioni originali sempre innovative, è prodotto da Banijay Italia e vedrà in ogni puntata quattro coppie di concorrenti, formate da un bambino tra gli 8 e i 12 anni e un adulto, sfidarsi in una location davvero unica: un bosco .

Qui, il concorrente bambino guiderà l'adulto della sua squadra che dovrà affrontare le sfide indossando uno spassoso e ingombrante costume che lo trasformerà in uno degli

animali del bosco

Andrea Pisani e Luca Peracino

rendendo i movimenti non proprio semplicissimi. Spetterà ad(alias i PanPers), cabarettisti, conduttori, attori e YouTuber con oltre 1milione di followers, seguire i concorrenti e commentarne le gesta.

Il divertimento per tutta la famiglia e in puro stile Boing è assicurato. “E' la prima volta - ha dichiarato Andrea - che conduciamo un programma dedicato ai bambini e ne siamo estremamente entusiasti. "Wild Things - Il bosco dei più - pazzi"

uno show divertente e originale

spirito di ironia

gioco di squadra

, lo abbiamo da subito trovato nelle nostre corde". "L’atmosfera che si è creata sul set è stata meravigliosa - ha continuato Luca -. I concorrenti sono stati in grado non solo di divertirci ma anche di sorprenderci. Nel programma avviene questa inversione dei ruoli dove è il bambino che 'guida' l'adulto. Tutti si mettono in discussione con grandema soprattutto dando un enorme valore al. Siamo certi che nel seguire questo pazzo show si divertiranno moltissimo i bambini ma anche gli adulti".

Andrea Pisani e Luca Peracino (classe 1987), amici dai tempi dell’infanzia, iniziano a cimentarsi come duo comico di cabaret durante il primo anno di università, quando gli insegnati di teatro notano e incoraggiano la spiccata vena comica dei due giovani torinesi. Nascono così i PanPers. Nel 2008 partecipano al Laboratorio del Cab41 a Torino e in seguito entrano a far parte prima del

Laboratorio Zelig di Torino e poi in quello di Milano

Colorado

Honolulu

Only Fun

. Nel 2009 approdano alla trasmissione "" come parte del cast fisso e nel 2019 debuttano come conduttori. Nell’autunno 2021 partecipano allo show comico di Italia 1 "" in veste di autori e conduttori. Nel 2022 sono chiamati a condurre il nuovo show comico del canale Nove "" e ora "Wild Things - Il Bosco Dei Più - Pazzi".

Nel corso degli anni hanno preso parte ai film: "Fuga di Cervelli" (2013) di Paolo Ruffini, "I Babysitter" (2016) di Giovanni Bognetti e "Cambio Tutto" (2020) di Guido Chiesa. Oltre alle diverse esperienze cinematografiche e televisive, Andrea e Luca hanno collezionato diversi successi anche grazie alla loro attività sui social. Contano infatti

1,14 milioni di iscritti su YouTube

con oltre 260.000.000 visualizzazioni, più di 2 milioni di followers su Facebook, più di 560mila followers su Instagram e circa 517mila followers su TikTok.