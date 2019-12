Wanda Nara e le regole per il sesso: "Mauro prima delle partite nemmeno mi guarda"

LEGGI ANCHE > Wanda Nara: "Sono una mamma normale, al GF Vip vedrete un'altra versione di me"

La showgirl ha parlato anche di com'è Icardi in veste di padre e poi di come Maxi Lopez vive il rapporto tra lo stesso Mauro e i suoi tre figli: “Prima di tutto, lo ribadisco, io ho lasciato Maxi, sono tornata in Argentina e solo dopo ho iniziato una storia con Mauro. Avevo tre bambini piccoli e non è stato facile tornare in Argentina e iniziare tutto da capo. Per me aver trovato una persona come Mauro, che era giovanissimo, è stato importante: non è stata una scelta solo per me, l’ho scelto anche perchè lui amava già i miei bambini”.

E poi ha raccontato: “Educo i miei figli cercando soprattutto di trasmettergli personalità: ho anche un bambino tifoso della Juve, il più piccolo. E magari dirlo o mettere una foto sarebbe stato sconveniente. Il più grande invece è interista da sempre, anche prima di conoscere Mauro. Non posso dire a un bambino che va a scuola a Milano di non indossare una maglia per non infastidire Lopez. Penso che Maxi debba essere orgoglioso che io abbia scelto una persona che ama i nostri bambini”.



