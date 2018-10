Wanda Nara a Verissimo: “Mauro rimane all’Inter”

“Mauro sta bene, è felice, è diventato il capitano dell’Inter e per almeno altri tre anni rimarrà nerazzurro”. Non ha dubbi Wanda Nara, moglie e agente del bomber argentino, che solo pochi giorni fa ha deciso il derby con un’incornata al 93esimo minuto. Wanda, ospite a Verissimo, ha parlato a tutto tondo e ha svelato anche che Icardi: “Ha più pazienza di me coi bimbi”. Nel frattempo, una carriera televisiva ripartita con Mediaset, ma che era iniziata quando lei era giovanissima in Argentina. Ed è proprio da qui che inizia la sua avventura in Europa per stare al fianco dell’ex compagno Maxi Lopez: “Russia, Spagna, Italia, l’ho seguito ovunque”. Adesso Wanda rischia quattro mesi di carcere per aver pubblicato il numero dell’ex attaccante della Sampdoria nel 2015 causandogli problemi: “Oltre a questo però abbiamo ritrovato un nostro equilibrio. La cosa importante per entrambi è il bene dei nostri figli”.