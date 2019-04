Walter Nudo tranquillizza i fan: "Sto meglio, la vita è anche questo"

"Qualcuno mi ha dato anche per spacciato... evidentemente mi conosce poco". Walter Nudo ha la forza di scherzare dopo la doppia ischemia che l'ha colpito la scorsa settimana e sui social tranquillizza i follower, pubblicando una foto dall'ospedale. "Ciao ragazzi... sto meglio! Ho ripreso il cell solo per mettere questo post con la foto della mia faccina ancora dritta. Avete riempito il mio cuore, che ora è 'in officina', di gioia!".