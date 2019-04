Malore per Walter Nudo, i messaggi dei vip sui social: "Siamo tutti con te"

"Ho sentito il nostro Walter Nudo: dice di non preoccuparsi e che adesso sta meglio, forza amico siamo tutti con te", è questo il messaggio dello chef Andrea Mainardi che con Walter ha condiviso l'esperienza del Grande Fratello Vip nel 2018. In tanti hanno deciso di dedicargli un messaggio dopo la notizia del malore che ha colpito l'attore mentre si trovava a Los Angeles. Enrico Silvestrin, attraverso un video su Instagram, ha raccontato di aver sentito Nudo due giorni fa: "Mi aveva detto che aveva ricevuto dal corpo dei segnali e che doveva fermarsi. Spero che si sia fermato in tempo. Io non sono cattolico e non posso pregare per lui, ma i miei pensieri sono tutti rivolti a Walter". Anche Giulia Salemi, insieme alla mamma Fariba, ha pubblicato un video: "Ciao super Wally. Vedrai che anche questa volta dopo la pioggia ci sarà l’arcobaleno. Sei il nostro super Wally e il nostro calore, la nostra energia e preghiera ti accompagnino". Poi la Salemi aggiunge: "La mia febbre non è paragonabile a quello che tu stai vivendo, ma tu sei un esempio di forza, di coraggio, di grinta e mi hai insegnato tanto nella casa. Mi hai insegnato che si può superare qualsiasi avversità nella vita e sono certa che supererai anche questa. Sono con te. Ti voglio un mondo di bene, Wally”. Tra coloro che hanno voluto incoraggiare affettuosamente Walter Nudo ci sono anche La Donatella, Fabio Basile, Francesco Monte, Valerio Merola e Stefano Sala: tutti ex concorrenti dell'edizione del Grande Fratelli Vip alla quale ha partecipato anche Nudo.