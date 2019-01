Walter Nudo, Giulia Salemi, Aida Nizar: tutto il meglio di "Obbligo o Verità"

Li abbiamo visti prima protagonisti al "Grande Fratello Vip", poi partecipare alla rubrica "Obbligo o Verità" per essere sottoposti a qualche domanda scomoda o prova bizzarra. C'è stato di tutto, dalla torta in faccia a una particolare scena o meme da replicare, fino a qualche curiosità sulla vita privata e non.



A un mese dal termine della terza edizione del GFVip, che ha visto vincere Walter Nudo, abbiamo raccolto le performance più strane e divertenti dei suoi concorrenti in un unico video. Assieme a loro, anche qualche "infiltrato" proveniente dalla scorsa edizione del programma.