Vittorio Sgarbi racconta la paura vissuta in Albania: "Sono rimasto nudo"

Sono stati attimi di paura quelli vissuti da Vittorio Sgarbi in Albania. Il noto critico d'arte, infatti, ha rischiato di annegare in mare mentre faceva il bagno in una spiaggia del litorale di Palasë, dove era ospite nel resort "Green Cost".

A "Live - Non è la d'Urso", Sgarbi ha raccontato cosa è effettivamente successo: "Sono vivo per fortuna - ha detto in collegamento con Barbara d'Urso - la giornata non era buono e il mare era mosso, io un po' spavaldo di natura sono andato in acqua. L'unica che mi ha seguito è stata mia figlia che ha visto che ho perso la congnizione dello spazio e del tempo e sono rimasto completamente nudo: senza mutande e senza occhiali. Mia figlia è stata bravissima".