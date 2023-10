La donna è stata bloccata dai carabinieri mentre era intenta a rubare da una auto in via Flaminia a Roma. Stando a quanto racconta Il Messaggero La Sanjust stava rovistando in una Smart, che aveva appena aperto forzando la serratura. "Cercavo soldi perché vivo in strada", avrebbe detto ai militari

Tentata estorsione ai danni della nonna

Nei giorni scorsi Sanjust di Teulada era stata assolta in appello a Roma per tentata estorsione. Secondo l'accusa nel marzo 2020, avrebbe chiesto una decina di euro alla nonna, l'attrice Antonella Lualdi, deceduta lo scorso agosto, e al rifiuto dell'anziana le avrebbe distrutto l'appartamento rompendo oggetti e suppellettili. L'ex annunciatrice era stata condannata in primo grado, mentre in Appello sarebbe stata assolta anche grazie alla regola della non punibilità per vincoli di parentela.