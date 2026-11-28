Per l'attore, 46 anni, e Arianna Aragón, 28 anni, è stato un colpo di fulmine: "Già dalla prima scena c'era chimica tra noi. Io ero nervosissimo a recitare con lei. Il regista a un certo punto ci ha detto che sembrava come se volessimo continuare la conversazione davanti a una birra. Ma non poteva essere così, i nostri personaggi dovevano dire altro. Dopo le riprese quella birra c'è stata però, aveva ragione il regista". E sui sogni per il futuro, l'attore argentino rivela: "Diventare papà è il mio sogno, spero sia con Arianna".