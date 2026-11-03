Francesca Chillemi torna con "Viola come il mare 3", dal 4 novembre su Canale 5 e Mediaset Infinity

Per la giornalista sarà un vero terremoto emotivo ma anche un momento di svolta che la spingerà a crescere sul piano personale e sentimentale. Nella terza stagione, infatti, Viola esplorerà un’idea di amore più ampia, che coinvolge la famiglia, l’amicizia e la ricerca della propria "casa", quel luogo intimo e spirituale dove ci si sente liberi di essere sé stessi con tutte le proprie fragilità. E, a proposito di casa, Viola si trasferirà in un nuovo appartamento e si troverà a vivere con un nuovo vicino: proprio l'ispettore Massimo Paternò, che vive con la fidanzata Ginevra (Fiorenza D’Antonio) al piano sopra quello di Viola. I due incroceranno le proprie strade di continuo, dal pianerottolo del condominio alla scena del crimine. E si scontreranno perché Max usa la leggerezza e l'ironia come chiave di ogni cosa, mentre Viola persegue l’impegno sempre e comunque. Ma sotto un'apparente superficialità, Viola scoprirà in Max un’inaspettata sensibilità, che emerge anche da profonde ferite, presenti e passate, e nel rapporto conflittuale, pieno di fraintendimenti, con il padre, il pubblico ministero Augusto Paternò (Paolo Sassanelli).