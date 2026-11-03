Francesca Chillemi torna con "Viola come il mare 3", dal 4 novembre su Canale 5 e Mediaset Infinity

Dopo il grande successo, su Mediaset Infinity e Canale 5, arriva la terza attesa stagione di "Viola come il mare" con Francesca Chillemi e, new entry, l'attore argentino Rodrigo Guirao. La prima puntata della serie sarà in onda da mercoledì 4 novembre in prima serata su Canale 5.
A seguire, Mediaset anticipa la messa in onda televisiva delle puntate di "Viola come il mare" su Mediaset Infinity: tutti gli episodi saranno infatti disponibili in anteprima assoluta e gratuita sulla piattaforma streaming, prima dell’appuntamento settimanale del mercoledì su Canale 5.
"Viola come il mare 3", la trama della nuova stagione
In apertura della nuova stagione, Viola Vitale (Francesca Chillemi) e l'ispettore Francesco Demir stanno per coronare il loro sogno d’amore. A un certo punto però, nel quotidiano della giornalista investigativa irrompe Massimo Paternò (Rodrigo Guirao), nuovo ispettore della polizia di Palermo e suo nuovo vicino di casa. Da subito, i due cominciano a scontrarsi, ma anche a collaborare alla risoluzione di misteri apparentemente insolubili. Il loro rapporto si trasforma presto in un’amicizia speciale che aiuterà entrambi a uscire da un momento buio. La regia è di Alexis Sweet e Laszlo Barbo.
"Viola come il mare 3", le curiosità della
Al centro c’è Viola Vitale (Francesca Chillemi)- ex Miss Italia e giornalista nella redazione di Sicilia Webnews – e i suoi podcast nei quali, partendo da casi di cronaca nera, entra nelle maglie più nascoste dell’animo umano grazie a un dono speciale: la sinestesia. La sinestesia è un fenomeno neurologico che provoca l’attivazione simultanea di più sensi e che le permette di vedere, attraverso i colori, l’emozione dominante nelle persone. Una specie di superpotere, che Viola attiverà sui personaggi coinvolti nei casi di puntata, aiutandoli a sciogliere nodi irrisolti e a modificare la propria emozione. In questo modo si confermerà un’alleata chiave nelle indagini di Polizia, che quest’anno però avranno un passo diverso. A condurle, infatti, c’è un nuovo ispettore: Massimo Paternò (Rodrigo Guirao), per tutti Max.
Per la giornalista sarà un vero terremoto emotivo ma anche un momento di svolta che la spingerà a crescere sul piano personale e sentimentale. Nella terza stagione, infatti, Viola esplorerà un’idea di amore più ampia, che coinvolge la famiglia, l’amicizia e la ricerca della propria "casa", quel luogo intimo e spirituale dove ci si sente liberi di essere sé stessi con tutte le proprie fragilità. E, a proposito di casa, Viola si trasferirà in un nuovo appartamento e si troverà a vivere con un nuovo vicino: proprio l'ispettore Massimo Paternò, che vive con la fidanzata Ginevra (Fiorenza D’Antonio) al piano sopra quello di Viola. I due incroceranno le proprie strade di continuo, dal pianerottolo del condominio alla scena del crimine. E si scontreranno perché Max usa la leggerezza e l'ironia come chiave di ogni cosa, mentre Viola persegue l’impegno sempre e comunque. Ma sotto un'apparente superficialità, Viola scoprirà in Max un’inaspettata sensibilità, che emerge anche da profonde ferite, presenti e passate, e nel rapporto conflittuale, pieno di fraintendimenti, con il padre, il pubblico ministero Augusto Paternò (Paolo Sassanelli).
Viola si impegnerà nell’impresa di risvegliare la vocazione di Max come poliziotto e di dimostrare all’intransigente PM l'indiscusso valore del figlio nel cercare verità e giustizia. E troverà in Massimo un amico sincero, che la sosterrà davanti ai momenti più bui. Ma le novità non finiscono qui, perché Viola si troverà coinvolta in un caso di omicidio, avvenuto nel corso di un ricevimento di matrimonio, che si svilupperà lungo tutta la terza stagione. Sarà proprio nel corso delle indagini che la giornalista incontrerà Alice D’Amario (Giulia Ercolini), una giovane donna, con un passato burrascoso alle spalle, che si scoprirà avere un legame speciale e inaspettato con Viola. Anche lei cresciuta senza un padre, nasconde la sofferenza dietro una corazza di diffidenza, che Viola dovrà riuscire a scalfire per trovare la verità e dimostrare la sua innocenza. In questa missione, la giornalista coinvolgerà anche Max, indagando insieme a lui e camminando sul filo sottile dell’amicizia tra uomo e donna.
"Viola come il mare 3", il cast della nuova stagione
Accanto a nuovi incontri ritroveremo però anche volti familiari, come Tamara (Chiara Tron), videomaker e spalla di Viola, pronta a dichiarare i suoi sentimenti a Raffaele (Lorenzo Scalzo), reporter sportivo della redazione... come sarà andata a finire? E poi c'è Turi (Giovanni Nasta), poliziotto e amico fedele, appena diventato viceispettore, anche lui alle prese con lo scossone dovuto all’arrivo del nuovo ispettore capo. Infine, ritroveremo la redazione di Sicilia Webnews al completo. Leonardo (Ninni Bruschetta), l’editore e padre di Viola; Vita (Alice Arcuri), direttrice sempre alle prese con il precario equilibrio tra lavoro e famiglia; e Maryam (Virginia Diop), giornalista di politica e collega attenta e premurosa. Nuove storie si intrecciano al ritorno dei personaggi più amati, dentro la cornice di una Sicilia piena di colori e di emozioni.