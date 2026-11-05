"Viola come il mare 3", Francesca Chillemi sul ritorno di Can Yaman: "Vedremo"

I Chillemi racconta quindi le novità che attendono Viola Vitale. L’ambientazione resta la Sicilia e al centro della storia ci sono ancora una giornalista e un ispettore, ma cambia il rapporto tra i protagonisti. L’attrice descrive un legame soprattutto di amicizia: Viola è travolta dagli avvenimenti, mentre lui affronta le situazioni con calma e capacità di accoglienza. Un atteggiamento che accompagnerà anche l’evoluzione della protagonista, alle prese con nuovi equilibri personali.