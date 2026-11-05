"Viola come il mare 3", Francesca Chillemi sul ritorno di Can Yaman: "Vedremo"

"Vedremo". Francesca Chillemi risponde così a Gerry Scotti che le chiede della presenza di Can Yaman nella terza stagione di "Viola come il mare". L'attrice sceglie una risposta brevissima quando Gerry Scotti affronta il tema nel corso della sua ospitata a "La Ruota della Fortuna" di mercoledì 4 novembre. L'attrice lascia i fan in sospeso sul futuro di Francesco Demir.
La risposta su Can Yaman
Scotti introduce l'argomento ricordando il protagonista maschile delle prime due stagioni: "Non voglio spoilerare nulla, ma Can non c'è più?". Chillemi non si sbilancia e replica: "Vedremo, ma c’è Rodrigo, è un attore argentino". Una risposta che non conferma un ritorno di Yaman e con cui l'attrice evita di anticipare come verrà raccontato il destino del suo personaggio. Il discorso si sposta così su Rodrigo Guirao, nuovo volto della serie nei panni dell'ispettore Massimo Paternò.
l rapporto con il nuovo protagonista
I Chillemi racconta quindi le novità che attendono Viola Vitale. L’ambientazione resta la Sicilia e al centro della storia ci sono ancora una giornalista e un ispettore, ma cambia il rapporto tra i protagonisti. L’attrice descrive un legame soprattutto di amicizia: Viola è travolta dagli avvenimenti, mentre lui affronta le situazioni con calma e capacità di accoglienza. Un atteggiamento che accompagnerà anche l’evoluzione della protagonista, alle prese con nuovi equilibri personali.