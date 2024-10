La villa dove Matthew Perry è morto venduta per oltre 8 milioni di dollari: diventerà una casa per le vacanze

Questa non è l'unica casa di cui l'attore (54 anni) era proprietario. Ma è qui che è stato trovato senza vita nella vasca idromassaggio del cortile, il 28 ottobre 2023. La sua morte è stata inizialmente classificata come annegamento, ma il medico legale della contea di Los Angeles ha poi stabilito che è stata causata dagli "effetti acuti della ketamina". Da agosto, il suo assistente personale, due medici e altre due persone sono imputate per avergli fornito la sostanza che l'ha ucciso.

Mark Chavez, uno dei due medici accusati di avere concorso alla morte dell'attore, ha ammesso le sue colpe in un'aula di tribunale di Los Angeles. L'uomo ha scelto di patteggiare e si è presentato davanti al giudice per rispondere dell’accusa di avere prescritto all’attore dosi sempre crescenti di ketamina, approfittando della sua disponibilità economica. Chavz ha accettato di rinunciare alla sua licenza medica in California, in attesa del processo e rischia fino a 10 anni di carcere, che potrebbero però essere ridotti alla luce del patteggiamento.