Vigilanza Rai: "Fedez non rispetta le istituzioni"

"Con la medesima lettera - prosegue Barachini - ho altresì comunicato al dott. Fedez la decisione, adottata all'unanimità dalla Commissione nella seduta di ieri sera, di non procedere alla sua audizione, in considerazione del quadro normativo e regolamentare che disciplina l'attività e la sfera di competenza dell'organismo da me presieduto, nonché di motivi di opportunità, per la recente scelta della Rai e dello stesso Fedez di adire le vie legali. Io e la Commissione che presiedo abbiamo, pertanto, rispettato il dott. Fedez e tutelato la sua posizione. La sua risposta denota, invece, una mancanza di rispetto dell`istituzione parlamentare e della Commissione che mi onoro di presiedere. Di questo sono amareggiato".

Anche Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, attacca Fedez: "Insulta la commissione di Vigilanza Rai e si traveste da Totò: 'Lei non sa chi sono io'. Come passare da una doverosa denuncia di censura ad un esempio di arroganza istituzionale".

