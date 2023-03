Ufficializzata la commissione di Vigilanza Rai: c'è Augusta Montaruli, la ex sottosegretaria FdI che si dimise dopo condanna

Nella suddivisione dei partiti contiamo 12 membri in quota Fratelli d'Italia, 6 della Lega, 4 di Forza Italia, 2 di Noi Moderati, 2 di Azione-Italia Viva, 7 del Partito Democratico, 5 del Movimento 5 Stelle, 2 di Alleanza Verdi Sinistra e uno per il gruppo Misto. E per quanto riguarda la presidenza, che spetta all'opposizione e che secondo gli accordi tra le forze politiche dovrebbe andare a M5s, il nome in pole sarebbe quello del deputato Riccardo Ricciardi. Secondo i ruomors alla vicepresidenza dovrebbe andare un esponente di Fratelli d'Italia. Lo sblocco della partita della Vigilanza dovrebbe, tra l'altro, portarsi dietro anche altre caselle alle presidenze di altre commissioni bicamerali.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è stata istituita con la legge n. 103 del 14 aprile 1975, in seguito alle sollecitazioni della Corte Costituzionale che nel 1974, ribadendo le stesse decisioni del 1960, si era espressa a favore di un monopolio pubblico televisivo piuttosto che di un monopolio privato, in cui la libertà di tutti avrebbe potuto facilmente fare posto al profitto di pochi. La Commissione di vigilanza esercita i suoi poteri secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, che prevede la tutela dell'informazione e la libertà di manifestazione del pensiero, l'imparzialità e la correttezza dell'informazione, il rispetto della dignità umana e dei principi costituzionali.

Quali sono le funzioni delle commissioni parlamentari?

Le commissioni parlamentari sono organi essenziali nel funzionamento quotidiano delle Camere dei parlamenti e svolgono i lavori funzionali alla procedura legislativa e preparano le sessioni nelle assemblee plenarie. Esse sono composte da deputati e senatori, i quali sono chiamati a svolgere funzioni di controllo e indirizzo rispetto all'azione del governo e dell'amministrazione pubblica. Le funzioni delle commissioni parlamentari sono varie. In particolare, le commissioni permanenti svolgono il compito di esaminare le proposte di legge e di presentare eventuali emendamenti, i quali possono essere poi votati dall'assemblea per l'approvazione del testo definitivo. Oltre alla funzione di indirizzo normativo, le commissioni possono svolgere funzioni di controllo e di valutazione sugli atti e le attività del governo e dell'amministrazione pubblica, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, di efficienza e di efficacia. In Italia, le commissioni parlamentari sono organizzate in base alle materie di competenza e sono suddivise in dieci commissioni permanenti, ciascuna delle quali è specializzata in un determinato settore tematico. Le commissioni in sede referente hanno il compito di preparare i documenti che poi saranno trasmessi in assemblea per il voto che si svolge prima sui caratteri generali della proposta, poi sui singoli articoli ed infine sull'intero testo.