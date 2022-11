Commissioni parlamentari, chiusa la partita: ecco i 24 presidenti

Per le commissioni parlamentari permanenti, dopo la Camera si è chiusa la partita anche al Senato.

Proporzionalmente alla rappresentanza parlamentare, Fratelli d'Italia ha ottenuto complessivamente 12 presidenze su 24, mentre Lega e Forza Italia si dividono il resto. Ora restano da eleggere le giunte per le elezioni e le autorizzazioni nei due rami del Parlamento (tre organismi in tutto in quanto a Palazzo Madama sono unificate), le bicamerali ed eventualmente le "speciali".