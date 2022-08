Veronica Peparini conferma l'addio ad Amici: "Per me è stata una scuola"

Senza giri di parole la prof di ballo parla dell'esperienza nel talent di Maria De Filippi intervistata da Lorella Cuccarini per il format "Un caffè con". "E' stato un percorso importante, una scuola anche per me a tutti gli effetti", spiega la ballerina e coreografa.

"Per me è stato un percorso importante - racconta - mi ha insegnato molto, soprattutto a rapportarmi con i ragazzi. Mi ha fatto capire che non erano miei e che non li possedevo. Perché quando insegni ti senti come se quei ragazzi fossero i tuoi. Però in realtà non è così, perché poi è giusto che loro prendano la loro strada e si stacchino da te. Devo tantissimo a quel programma, ho fatto molto, soprattutto i periodi in cui c'era mio fratello Giuliano".

Una esperienza che le servirà anche per il futuro: "Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici credo che si possa fare tutto. Vale sia per i ragazzi sia per noi professori. Adesso se devo montare una coreografia è una passeggiata. Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante. Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti".