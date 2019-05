Veronica Maya: “Il matrimonio un’emozione incredibile, vorrei avere un altro figlio”

Si sono sposati per la terza volta, questa volta in chiesa e accompagnati dai loro tre figli. Loro sono Veronica Maya e Marco Moraci, che sono ri- convolati a nozze, dopo essersi giurati amore eterno sia ai Caraibi che in Comune, nel borgo dove è cresciuta la conduttrice televisiva e showgirl: “Sposarmi a Piano Di Sorrento (Napoli) per festeggiare i nostri dieci anni d’amore per me ha un grande significato. Mentre il parroco celebrava il rito – racconta a “Domenica Live” – ascoltavo le sue parole e vedevo gli occhi dei nostri bimbi su di noi. Mi sono davvero goduta ogni momento”. Al matrimonio c’erano le telecamere di Barbara d’Urso che hanno ripreso anche una scelta curiosa di Veronica: “Non ho visto l’abito e non l’ho nemmeno provato fino a due ore prima delle nozze”. Poi Veronica, in studio in compagnia del marito e dei tre figli, svela: “Mi sento una donna molto fortunata, ogni tanto penso che vorrei un altro bambino, ma ora sono felicissima”.