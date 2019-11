Veronica è la nuova tronista di "Uomini e Donne"

Colpo di scena a "Uomini e Donne". Il tronista Alessandro ha chiesto a sorpresa di poter fare la sua scelta in anticipo e ha proposto alla corteggiatrice Veronica e di uscire con lui. Il gesto romantico, però, non ha convinto la ragazza, che gli ha detto di no. Convinta di tornare a casa, Veronica è stata però "promossa" tronista subito dopo la scelta. Ora è lei a dettare le regole del gioco.