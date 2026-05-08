Caso "Terrazza Sentimento", a Verissimo la prima intervista tv dell'ex compagna di Alberto Genovese

"Terrazza Sentimento", un caso giudiziario che ha fatto grande scalpore in Italia negli ultimi anni. Sabato 9 maggio, alle 16.30, a "Verissimo", per la prima volta in televisione Silvia Toffanin intervisterà Sarah Borruso, ex compagna, complice e a suo modo vittima di Alberto Genovese, condannato, tra i vari reati, per violenza sessuale e detenzione e cessione di stupefacenti. Questi sono stati commessi nel corso di alcune feste a base di alcol e stupefacenti che l’imprenditore era solito organizzare nel suo attico milanese e in una villa a Ibiza. Sarah, che per i reati da lei commessi ha pagato il suo debito con la giustizia, ha raccontato la sua verità e il suo percorso di ricostruzione in un libro, che sta già facendo discutere, dal titolo: "Anatomia di un sentimento. Storia privata di un fatto pubblico".