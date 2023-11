"Verissimo" leader di fascia con la puntata speciale dedicata a "Striscia la Notizia"

Ottimi ascolti per il talk show condotto da Silvia Toffanin nell'appuntamento dedicato al trentacinquesimo compleanno del tg satirico di Antonio Ricci

Ottimi ascolti per " Verissimo presenta: 35 anni di Striscia la Notizia ", leader assoluto di fascia.

Tgcom24

Nel salotto di Silvia Toffanin si sono avvicendati tanti conduttori che si sono alternati e ancora si alternano dietro il mitico bancone: da Ezio Greggio a Enzo Iacchetti, da Gerry Scotti a Michelle Hunziker e poi Sergio Friscia, Roberto Lipari e Francesca Manzini. A "Verissimo" hanno partecipato con i loro ricordi e le loro emozioni anche alcune ex veline: Laura Freddi, Miriana Trevisan, Costanza Caracciolo, Giorgia Palmas, Elena Barolo e Roberta Lanfranchi. Non sono mancati i contributi video di alcuni tra i protagonisti dello storico e irriverente varietà di Antonio Ricci: Vanessa Incontrada, Alessandro Siani, Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia, Melissa Satta e poi Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva e le veline attualmente in carica Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli. Inoltre, tra tormentoni, gag e impegno civico e sociale al fianco dei cittadini, è stata presente una folta delegazione di inviati di "Striscia la notizia": Valerio Staffelli con i suoi temutissimi tapiri, Dario Ballantini, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Luca Abete, Stefania Petyx con il bassotto, Rajae e Pinuccio.