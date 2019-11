“Verissimo”, Simona Ventura e l’amore per Giovanni Terzi: “Mi ha fatto sciogliere il cuore”

“Mi ha fatto sciogliere il cuore”. Simona Ventura, per la prima volta in studio a “Verissimo” con il compagno Giovanni Terzi, racconta del loro rapporto. Quasi un colpo di fulmine, secondo la conduttrice tv, un rapporto positivo che “ha messo a posto tutte le cose”. “Ho trovato un porto sicuro, la persona che spero possa stare con me tutta la vita”, continua Ventura. Anche Terzi, emozionato, è della stessa opinione: “Lei mi ha salvato la vita”, spiega dallo studio.

Una relazione che sembra aver rasserenato Simona Ventura e aver cambiato anche i rapporti nella sua famiglia. “Volevo una persona includente - racconta ancora la showgirl -. Il pacchetto è per me e per i miei figli, siamo un pacchetto unico, se uno prende me prende anche loro”. All’orizzonte c’è anche il matrimonio: “E’ nei piani”, racconta la coppia.