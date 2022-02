"Verissimo", prosegue il successo del talk show: ancora al vertice di fascia assoluto

Prosegue il successo di “Verissimo”, che con 2.321.000 spettatori totali, share individui del 18.91% (share del 17.94% sul target commerciale) si conferma al vertice della propria fascia.

Ospiti di Silvia Toffanin, sabato 19 febbraio, per la prima volta in tv Zakia Seddiki, vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso un anno fa in un agguato in Congo. E poi Daniela Poggi, il rapper Rkomi e Teo Mammucari.