Paola Caruso durante la puntata di domenica 29 novembre di "Verissimo" ha raccontato dell'inesistenza di un rapporto tra il figlio Michele, che oggi ha 7 anni, e il padre Francesco Caserta.

"Speravo in un riavvicinamento con il padre, questo mio intento è fallito, a marzo saranno tre anni che non lo vediamo e non lo sentiamo, lui non chiama e non cerca Michele", le parole della showgirl.

"Tre anni fa c'era stato un riavvicinamento che è durato tre o quattro mesi - ha aggiunto Paola Caruso - negli ultimi sei anni lui c'è stato due, tre mesi e poi basta, ma adesso sono tre anni che sono chiusi i rapporti".