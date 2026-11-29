Paola Caruso durante la puntata di domenica 29 novembre di "Verissimo" ha raccontato dell'inesistenza di un rapporto tra il figlio Michele, che oggi ha 7 anni, e il padre Francesco Caserta.
"Speravo in un riavvicinamento con il padre, questo mio intento è fallito, a marzo saranno tre anni che non lo vediamo e non lo sentiamo, lui non chiama e non cerca Michele", le parole della showgirl.
"Tre anni fa c'era stato un riavvicinamento che è durato tre o quattro mesi - ha aggiunto Paola Caruso - negli ultimi sei anni lui c'è stato due, tre mesi e poi basta, ma adesso sono tre anni che sono chiusi i rapporti".
La showgirl ha spiegato che il padre di Michele non contribuisce economicamente alla crescita del bambino. "Economicamente non lo ha mai sostenuto da quando è nato - le sue parole - non ha mai provveduto a Michele, grazie al mio lavoro sono riuscita a mantenere mio figlio".
Paola Caruso ha poi parlato degli interventi a cui si è sottoposto il figlio dopo la lesione del nervo sciatico e le spese ingenti affrontate. "Non ha minimamente contribuito nemmeno agli interventi, pur essendo a conoscenza delle spese che stavo sostenendo", ha spiegato.
Sul modo in cui Michele percepisce la situazione ha spiegato che il figlio "sa chiaramente chi è suo padre, la sua faccia, il suo nome, non ne parla più da un anno e mezzo, quando sono piccoli se un padre torna e poi se ne va così, gli psicologi mi hanno spiegato che i bambini si fanno delle auto colpe, pensano di essere loro sbagliati, che hanno fatto qualcosa per cui il padre o la madre se ne sono andati, io ho sempre detto a mio figlio la verità".