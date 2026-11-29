Morte di Michael Manili, i genitori: "Dalle sigarette che gli buttavano addosso al suicidio, così si è arreso ai bulli"
A "Verissimo" Izabela e Giorgio raccontano la dolorosa perdita del ragazzo trans che si è tolto la vita a 15 anni lo scorso 11 novembre
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Domenica 29 novembre sono stati ospiti a "Verissimo" Izabela e Giorgio genitori di Michael Manili, il ragazzo trans 15enne che lo scorso 11 novembre si è tolto la vita a Roma. Il giovane veniva deriso da parte di alcuni compagni di scuola ed è stato vittima di bullismo.
"A scuola ad aprile dello scorso anno lo hanno un po' isolato nella classe - ha spiegato la madre Izabela a Silvia Toffanin - infatti dopo il rientro a scuola a ottobre, lui non si sentiva a suo agio perché di tutta la classe solo due persone erano amiche, infatti è scattato un ricovero perché lui lo diceva 'io sto male' e noi abbiamo fatto tutto per aiutarlo, abbiamo cambiato la sezione".
"All'inizio, i primi giorni era sereno - ha aggiunto la donna - però è subentrato anche il cambio dei farmaci, non riusciva ad alzarsi la mattina, faceva assenze e alla fine non ha potuto inserirsi meglio".
Le derisioni erano iniziate già in prima media e hanno portato enorme disagio nel giovane. "Lì è stato molto forte come bullismo - ha spiegato Izabela - era il periodo di transizione nella sua mente, ha tagliato capelli, ha cominciato a chiamarsi prima Karol poi Michael, i vestiti erano da maschio, sempre più larghi, sempre più incappucciato, l'estate con manica lunga per coprirsi".
La situazione era diventata insostenibile e il giovane non veniva più accettato. "Sentiva frasi come 'tu devi morire', gli buttavano le sigarette addosso - le parole della madre - aveva paura di uscire al campetto della chiesa a 150 metri, i ragazzi non lo accettavano, non volevano capire che magari chiamarsi Michael non cambia perché la persona che conoscevano prima come Viktoria è la stessa persona, mio figlio era un angelo, grande cuore, generosissimo".
Un dolore diventato sempre più difficile da sopportare. "Ha iniziato a fare autolesionismo - ha aggiunto la donna - era uno sfogo, chiedeva aiuto, si tagliava, si faceva del male per far uscire il suo dolore". I genitori lo accoglievano sempre con amore. "All'inizio con un po' di difficoltà - spiega il papà - perché comunque sia accettare un cambio di nome da Viktoria a Michael non era facile, però uno cerca di trovare gli aggiustamenti".
La paura più grande di Michael era quella di essere affidato a una comunità. "Quello era un problema nella sua testa più grande - ha spiegato la madre - era il dolore nostro più grande perché a casa stava bene, suonava la chitarra, disegnava, usciva con amici, per noi non era neanche un problema se rimaneva a casa e non andava a scuola, dicevo 'fa niente, ripeterai l'anno, basta che sei felice', e la comunità era un problema nella testa sua più grande di tutti".
L'intervista si è conclusa con un appello del padre del giovane. "A genitori che non accettano i figli con queste diversità, dico di imparare ad accettarli, aiutarli, non evitarli perché vogliono avere un'altra identità, vanno seguiti e non messi in un angolo", le parole del padre.