Domenica 29 novembre sono stati ospiti a "Verissimo" Izabela e Giorgio genitori di Michael Manili, il ragazzo trans 15enne che lo scorso 11 novembre si è tolto la vita a Roma. Il giovane veniva deriso da parte di alcuni compagni di scuola ed è stato vittima di bullismo.



"A scuola ad aprile dello scorso anno lo hanno un po' isolato nella classe - ha spiegato la madre Izabela a Silvia Toffanin - infatti dopo il rientro a scuola a ottobre, lui non si sentiva a suo agio perché di tutta la classe solo due persone erano amiche, infatti è scattato un ricovero perché lui lo diceva 'io sto male' e noi abbiamo fatto tutto per aiutarlo, abbiamo cambiato la sezione".

"All'inizio, i primi giorni era sereno - ha aggiunto la donna - però è subentrato anche il cambio dei farmaci, non riusciva ad alzarsi la mattina, faceva assenze e alla fine non ha potuto inserirsi meglio".