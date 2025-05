Domenica, alle 16.30: il grande pianista e compositore Giovanni Allevi sarà a "Verissimo" per una intensa intervista, in cui parlerà delle sfide personali che ha dovuto affrontare in questi ultimi anni. Sarà ospite per la prima volta, con la sua storia e la sua brillante carriera d’attrice, Alessandra Mastronardi, presto in prima serata su Canale 5 con la nuova serie “Doppio gioco”. In studio, il momento magico di Alessandra Amoroso, in dolce attesa della sua prima bambina. E ancora, il racconto e la voce di Anna Tatangelo, uscita con un nuovo singolo dal titolo “Inferno”. Infine, spazio ai super finalisti di questa edizione di “Amici”, in onda proprio domenica sera su Canale 5: Antonia, TrigNO, Francesco, Alessia e Daniele.