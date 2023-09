Gli Ospiti del sabato

A "Verissimo" Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, coppia che ha appena inaugurato la nuova edizione di “Striscia la notizia”.

Silvia Toffanin accoglierà per una toccante intervista Sandra Milo, tra le protagoniste del grande cinema italiano.

Sarà ospite anche Claudio Bisio, alla prima prova come regista con il film “L’ultima volta che siamo stati bambini”.

Per gli appassionati di “Terra Amara” spazio a Kerem Alışık, l’attore turco che nella soap di Canale 5 interpreta il personaggio di Fekeli.

E ancora, i neosposi Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosimo rivivranno i momenti più significativi delle loro recenti nozze.

Infine, da “Temptation Island”, saranno a "Verissimo" per la prima intervista di coppia, Isabella e Manuel.