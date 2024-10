A "Verissimo" ospiti Barbara Palombelli, Mauro Corona ed Eleonora Pedron

Sabato, alle ore 16:30 a "Verissimo", in esclusiva, Nadia Bengala parla della situazione complicata e drammatica che sta vivendo la figlia Diana. Prima intervista per una giovane pianista dal grande talento: Frida Bollani Magoni, al suo esordio come scrittrice. In studio, l’intenso racconto di vita dell’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza fissa di “E’ sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, su Retequattro. E ancora, ritratto di famiglia per Marco Maddaloni, ospite con la moglie Romina e i loro tre figli. Infine, nel talk: Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata a “Uomini e donne”, da poco genitori della piccola Allegra e presto sposi e, direttamente dalla serie “La rosa della vendetta” spazio a Murat Ünalmış, che nella serie interpreta Gülcemal.