"Verissimo", Arianna Mihajlovic ricorda Sinisa a un anno dalla scomparsa

Intervista ritratto per l’ex campione di motociclismo Max Biaggi, la vita intensa di Corinne Clery e il ritorno di fiamma tra Francesca e Manuel, tra i protagonisti di “Temptation Island”. E ancora, in studio Manila Nazzaro e Stefano Oradei sveleranno i preparativi delle loro prossime nozze e direttamente da “Terra Amara” la storia d’amore tra i personaggi Cetin e Gulten, interpretati dagli attori Selin Genç e Aras Şenol.

Gli ospiti di "Verissimo" di domenica 21 gennaio

A un anno dalla scomparsa del grande Siniša Mihajlović, sarà in studio per un toccante ricordo, la moglie Arianna. Costantino Vitagliano sarà a Verissimo per parlare, per la prima volta in tv, del grave problema di salute che lo ha colpito nei mesi scorsi. Inoltre, saranno ospiti: Iva Zanicchi, fresca di compleanno, Raimondo Todaro, professore di ballo ad “Amici” e il coreografo Garrison Rochelle a teatro con il musical “Saranno famosi”.