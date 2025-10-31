Logo Tgcom24
SABATO E DOMENICA

A "Verissimo" Caterina Murino racconta la sua nuova vita da mamma

Torna il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, tra gli altri ospiti Nicoletta Mantovani, Roberto Bolle, Asia Argento e Alessia Orro

31 Ott 2025 - 13:24
© Instagram

© Instagram

Torna sabato 1 e domenica 2 novembre su Canale 5, il tradizionale appuntamento del weekend con "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di questa settimana ci saranno Caterina Murino, Nicoletta Mantovani, Roberto Bolle, Asia Argento con i figli e la campionessa del mondo di pallavolo Alessia Orro. 

Gli ospiti di "Verissimo" sabato 1 novembre alle ore 16.30

 Silvia Toffanin accoglierà Nicoletta Mantovani che parlerà di "Pavarotti 90", il grande tributo che Canale 5 manderà in onda il 5 novembre per celebrare, a 90 anni dalla nascita, il Maestro Luciano Pavarotti. In studio l’attrice Caterina Murino, diventata mamma, dopo un lungo percorso, del piccolo Demetrio Tancredi. La loro relazione è stata messa alla prova a “Temptation Island”. Dopo aver ospitato sabato scorso Lucia Ilardo, questa settimana sarà a Verissimo, per rispondere alla sua ex fidanzata, Rosario Guglielmi. E ancora, la vita complicata di Karina Cascella e il momento magico della coppia formata da Alex Belli e Delia Duran. Infine, sarà a "Verissimo" Eda Ece, l’attrice che interpreta Yildiz, la protagonista femminile della serie di Canale 5 “Forbidden Fruit”.

Gli ospiti di "Verissimo" di domenica 2 novembre alle ore 16.00

 A "Verissimo" Roberto Bolle, re della danza a livello mondiale, che nei giorni scorsi ha ricevuto, all’Università di Firenze, la laurea magistrale honoris causa in Pratiche, Linguaggi e Culture della Comunicazione. Intervista di famiglia per Asia Argento, per la prima volta in studio con i figli Anna Lou e Nicola. Ospite del talk anche l’attore Claudio Amendola, dal 6 novembre al cinema con il film “Fuori la verità”. Si racconterà a "Verissimo", tra storia personale e carriera sportiva, la campionessa del mondo, con la Nazionale di Pallavolo Femminile, Alessia Orro. Inoltre, spazio all’amore tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia sbocciata a “Uomini e donne” che quest’estate è convolata a nozze. Dopo la delicata udienza che si è tenuta martedì 28 ottobre, sarà in studio, Evelina Sgarbi, accompagnata da sua madre Barbara, per commentare cosa sia successo in aula: dall’incontro con suo padre, alla scelta del giudice del Tribunale Civile di Roma di riservarsi la decisione per valutare se Vittorio Sgarbi abbia bisogno o meno di un amministratore di sostegno. Infine, le parole di Giuseppe Noschese, padre di Michele Noschese, il dj morto questa estate a Ibiza, in circostanze ancora poco chiare.

