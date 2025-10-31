A "Verissimo" Roberto Bolle, re della danza a livello mondiale, che nei giorni scorsi ha ricevuto, all’Università di Firenze, la laurea magistrale honoris causa in Pratiche, Linguaggi e Culture della Comunicazione. Intervista di famiglia per Asia Argento, per la prima volta in studio con i figli Anna Lou e Nicola. Ospite del talk anche l’attore Claudio Amendola, dal 6 novembre al cinema con il film “Fuori la verità”. Si racconterà a "Verissimo", tra storia personale e carriera sportiva, la campionessa del mondo, con la Nazionale di Pallavolo Femminile, Alessia Orro. Inoltre, spazio all’amore tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia sbocciata a “Uomini e donne” che quest’estate è convolata a nozze. Dopo la delicata udienza che si è tenuta martedì 28 ottobre, sarà in studio, Evelina Sgarbi, accompagnata da sua madre Barbara, per commentare cosa sia successo in aula: dall’incontro con suo padre, alla scelta del giudice del Tribunale Civile di Roma di riservarsi la decisione per valutare se Vittorio Sgarbi abbia bisogno o meno di un amministratore di sostegno. Infine, le parole di Giuseppe Noschese, padre di Michele Noschese, il dj morto questa estate a Ibiza, in circostanze ancora poco chiare.