A "Verissimo" ospiti Ilary Blasi e Alfonso Signorini

Alfonso Signorini e Annalisa Minetti ospiti sabato

Si parte sabato pomeriggio con Alfonso Signorini, conduttore di "Grande Fratello", ora in libreria con il suo ultimo lavoro su Maria Callas dal titolo "Troppo fiera. Troppo fragile".E sempre in tema di Gf, sarà ospite Angelica Baraldi, l’ultima concorrente eliminata dal reality di Canale 5. Inoltre torna a "Verissimo" uno dei volti più amati e divertenti di "Terra Amara", l'attrice Esra Dermancıoğlu, che nella soap interpreta il personaggio di Behice. In studio una coppia molto affiatata nata a "Uomini e donne", quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. E parlando d’amore sarà presente anche Annalisa Minetti con il marito Michele. Infine, spazio alla musica con il neo papà di due gemellini Enrico Nigiotti.