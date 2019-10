“Verissimo”, Gianni Morandi: “Io e la mia ex moglie abbiamo perso una bambina”

Gianni Morandi racconta a "Verissimo" di aver perso una bambina insieme alla ex moglie. L’episodio risale al 1967 e il cantante ricorda che furono momenti bruttissimi: “Quella sera lì non fu una bella sera”, spiega Morandi, spiegando poi di essere dovuto partire per la leva poco dopo la notizia. “Queste cose sono strane – prosegue - Ti mandano subito la cartolina e dicono che devi partire ugualmente. Siccome non sei più padre devi andare a fare il militare”. Un’esperienza dolorosa anche se ormai lontana.



Della leva però Morandi ha anche ricordi positivi: “Inizialmente mi vedevano un po’ come il personaggio”, racconta. Poi, la distensione e i momenti di allegria con i compagni militari. “Dopo qualche mese mi sono anche divertito con i miei amici militari, ero a contatto finalmente con i ragazzi della mia età”, ricorda ancora Gianni Morandi. Per l’occasione “Verissimo” ha mandato in onda una clip dell’Istituto Luce nel quale si mostra l’incontro del cantate con l’allora ministro della Difesa.