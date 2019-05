"L'Isola di Pietro 3": nel cast arrivano Francesco Arca, Caterina Murino e Francesca Chillemi

Sono iniziate in Sardegna le riprese de "L’Isola di Pietro 3", la serie tv in onda prossimamente su Canale 5. Anche in questa terza stagione, la fiction in sei puntate diretta da Alexis Sweet e Luca Brignone, vedrà Gianni Morandi protagonista assoluto insieme a tutti i personaggi più amati, interpretati da Chiara Baschetti (Elena), Alma Noce (Caterina) ed Erasmo Genzini (Diego). Tra le new entry nel cast: Francesco Arca, Caterina Murino e Francesca Chillemi.