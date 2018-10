Il conto alla rovescia per il ritorno de "L'isola di Pietro", l'amata serie con protagonista Gianni Morandi, è quasi finito. La seconda stagione andrà in onda da domenica 21 ottobre in prima serata su Canale 5. Tgcom24 vi offre in esclusiva un video in cui i protagonisti della fiction definiscono questa nuova stagione in base alle parole chiave delle vicende. E la curiosità diventa ancora più forte...