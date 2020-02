"Verissimo", Gabriele Muccino a Emma: "Lei è un'attrice perché è autentica"

“E’ una bestia da palcoscenico in tutti i campi dello spettacolo”. Gabriele Muccino parla così a "Verissimo" di Emma Marrone, alla sua prima prova di attrice nel film 'Gli anni più belli': “Ho intravisto in lei delle qualità per il cinema, lei ha accettato con entusiasmo, ha letto il copione in due ore, ha fatto il provino e ho deciso di prenderla subito”. Il regista poi continua: “Emma è autentica, questo vuol dire essere un’attrice, esserlo davanti alla cinepresa con decine di sconosciuti di fronte”. La cantante salentina parla con entusiasmo dell’esperienza sul set: “Gli altri attori, quelli veri, Santamaria, Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e Nicoletta Romanoff, mi hanno fatto sentire come una bimba alle giostre. Poi mi sono affidata a Gabriele, che sul set è gentilissimo con tutti, non solo con gli attori ma anche con i macchinisti e truccatori”. Soddisfatta della sua prima prova come interprete, la cantante svela anche una delle sue piccole paranoie: “Io non voglio mai rivedermi, anche nei video dei concerti, ma sono contenta”. Nel film il suo personaggio, Anna, si sposa e Silvia Toffanin ha deciso di sfruttare questo spunto per rivolgere ad Emma una domanda personale:“Ti ha fatto venire voglia di sposarti?”. Ridendo la cantante, senza neanche aspettare un secondo, risponde: “Non succederà mai”.