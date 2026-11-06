A "Verissimo" ospiti Elena Sofia Ricci, Al Bano, Stefano Accorsi

A Verissimo si racconterà, tra vita privata e professionale, Stefano Accorsi, tra pochi giorni al cinema con “Il rumore delle cose nuove”. Silvia Toffanin accoglierà per un’intervista ritratto Paolo Del Debbio, in onda su Retequattro con "Dritto e Rovescio" e "4 di sera" e dal 10 novembre in libreria con un nuovo libro dal titolo: "Dio". Inoltre, emozioni e sorprese per Mercedesz Henger, in studio con il compagno Alessio e la loro piccola Aurora. Direttamente da "Grande Fratello Vip" il percorso dell’ultimo eliminato dal reality di Canale 5: Jonathan Kashanian. Sarà ospite anche Burcu Yazgı Coşkun, l'attrice turca protagonista della serie di Canale 5 "Racconto di una notte".