Il domenicale di "Verissimo" saldamente al vertice di fascia

Gli ospiti di "Verissimo" di domenica 21 gennaio

A un anno dalla scomparsa del grande Siniša Mihajlović, è stata in studio per un toccante ricordo, la moglie Arianna. Costantino Vitagliano ha parlato a Verissimo, per la prima volta in tv, del grave problema di salute che lo ha colpito nei mesi scorsi. Inoltre, sono stati ospiti: Iva Zanicchi, fresca di compleanno, Raimondo Todaro, professore di ballo ad “Amici” e il coreografo Garrison Rochelle a teatro con il musical “Saranno famosi”.