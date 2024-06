Vera Gemma ha sempre vissuto i suoi amori con grande libertà e non è la prima volta che fa coppia con un uomo molto più giovane di lei. Quando partecipò all'"Isola dei Famosi" nel 2021, infatti, a supportarla da casa c'era il produttore e menager Jeda, di 28 anni più giovane. La storia era giunta al capolinea nel settembre del 2022 e in tempi più recenti Vera aveva confermato il flirt con Guè Pequeno. A fine gennaio, ospite a "Verissimo", aveva infatti dichiarato: "Sono venuta qui l'altra volta dicendo che ero single, ma che le audizioni erano aperte. La sera dopo era già programmata un’audizione, ma non potevo dire niente, perché poi che ne sapevo. L'audizione è arrivata dopo una lunga amicizia via chat, dove ci siamo scritti, abbiamo condiviso parecchie cose. Io mi scrivevo con lui anche quando ero a Los Angeles, gli dicevo tutto del film. Poi siamo riusciti a vederci e c’è stata questa serata. Ho scoperto questa persona meravigliosa, intelligentissima, una profondità che va ben oltre gli stereotipi del rapper. Sono fiera di averlo conosciuto". Le rose tra Vera e Guè non sono sbocciate e adesso al fianco della "Tigre di razza" c'è il trapper in ascesa Mihail.