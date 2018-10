Ventesimo World Pasta Day a Dubai: prodotto italiano simbolo nel mondo

Fusilli, penne, spaghetti: sono solo alcuni dei formati di pasta che ormai sono diventati famosi in tutto il mondo, anche nei posti più impensabili. Dopo l’Italia, massimo consumatore in tutto il pianeta con 23 kg di pasta pro capite, segue la Tunisia con 17kg e il Venezuela con 12. Anche la produzione ha assunto cifre importanti: dai 9 milioni di tonnellate di un ventennio fa ai 16 milioni di tonnellate attuali.



Per celebrare questo simbolo della cucina nostrana, da 20 anni viene organizzato il Wold Pasta day in un Paese diverso per ogni edizione. Quest’anno è sbarcato a Dubai, dove è in corso anche una gara per la migliore preparazione di un piatto. Chef stellati da tutto il mondo si sfidano a colpi di mestolo per preparare i piatti tipici della nostra tradizione. Le telecamere di Mattino Cinque hanno raccontato le fasi preliminari della prima gara, nella quale si sono sfidati due cuochi, uno norvegese, l’altro svedese.